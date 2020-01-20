عماد النحاس يُفسر السبب الوحيد وراء خسارة المقاولون أمام الأهلي

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول بنادي المقاولون العرب المصري، أن النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على فريقه 2 / صفر بأقل جهد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :”الهدف الأول الذي سجله الأهلي جاء من خطأ واضح لنا بعد عرقلة أمير عابد الظهير الأيمن لنا ولكن حكم المباراة لم يحتسب اللعبة”.

وأضاف :”الهدف الثاني الذي أستقبله مرمانا جاء نتيجة خطأ ساذج من اللاعبين، كما أن طريقة اللعب التي خضنا بها المباراة حرمت الأهلي من خلق فرص كثيرة كالعادة”.

وأوضح :”فريقي حصل على أكثر من فرصة لكن التوفيق لم يحالفنا، خاصة في الشوط الثاني”.

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وتابع :”أمام الفرق الكبيرة مثل النادي الأهلي، إن لم تستغل الفرص التي تتاح لك بكل تأكيد ستخسر وسيتم معاقبتك”.

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