أهداف مباراة الرجاء ونهضة بركان في الدوري المغربي

تعادل نادي الرجاء الرياضي المغربي ضد مضيفه نهضة بركان بهدفين في كل شبكة، لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري المغربي للمحترفين.

وانتظرت جماهير البطولة المغربية القمة التي لعبت على ملعب مدينة بركان، وبالفعل وفّت القمة بكامل وعودها حيث خرجت بأربعة أهداف، بالإضافة إلى العديد من الفرص الضائعة من جانب الفريقين.

تقدم الرجاء أولاً بهدف لعبد الإله الحافيظي بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، وقد كان هدفًا انتهى عليه شوط المباراة الأول، والذي عرف أداءً جيدًا من ضيف الدار البيضاء.

واستطاع فريق بركان العودة في النتيجة في الدقيقة 66، عبر الظهير الأيمن “عمر النمساوي”، وضاعف الهداف “محسن ياجور” غلة نهضة بركان بالهدف الثاني.

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وعاد محرز الهدف الأول “عبد الإه الحافيظي” ليسجل هدفه الشخصي الثاني، ولكن هذه المرة قبل النهاية بدقيقتين، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

هذا التعادل أبقى نهضة بركان على القمة برصيد 27 نقطة، بينما الرجاء رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع.

إليكم ملخص القمة وجميع الأهداف