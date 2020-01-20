رينيه فايلر يُنهي الجدل ويؤكد رحيل صالح جمعة عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمام فريق المقاولون العرب، خاصة في الدقائق الأولى التي شهدت أداء مميزًا من اللاعبين، ترجم من خلاله تسجيل الهدف الأول.

وفاز الأهلي على مضيفه المقاولون العرب 2 / صفر، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم إن الأهلي واجه منافسا منظما ويجيد التحرك داخل الملعب، لهذا تميزت المباراة بالإلتحامات القوية من جانب المقاولون العرب، الذي يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم.

وأضاف أن وليد سليمان سجل هدفًا رائعًا، أسهم في حسم اللقاء بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها رامي ربيعة في الشوط الثاني.

وأوضح فايلر أن تغيير مراكز بعض اللاعبين خلال المباراة، مثل محمود متولي، الذي شارك في وسط الملعب، وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، يأتي وفقًا لحسابات الجهاز الفنية، مشيراً إلى أن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى لاعبين لديهم القدرة على الإجادة في أكثر من مركز، خاصة مع الظروف التي يواجهها الفريق من غيابات وإصابات وغيرها.

وقال فايلر إن وجود لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة.

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وبسؤاله عن صالح جمعة لاعب الفريق رد فايلر قائلاً إن صالح جمعة ليس له مكان معه في الفترة المقبلة.

وقال فايلر إن صالح جمعة ليس له مكان في الأهلي ولا يحتاجه فنياً.

وأضاف:” أنا لا أتابع وسائل الأعلام وأي لاعب عنده شقين، الأول في الملعب والثاني تركيز وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن في كامل تركيزه مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن في مكان أخر بعيد عن الأهلي”.

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