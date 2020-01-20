حسام البدري يتغيب عن حفل سحب قرعة كأس العالم 2022

كلف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول محمد بركات مدير الجهاز الفني بحضور مراسم قرعة دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر. ويحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول مراسم القرعة التي تقام الثلاثاء المقبل في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة . ويتواجد المنتخب المصري علي رأس احدى المجموعات العشر، حيث يتأهل أول كُل مجموعة إلى التصفيات النهائية حيث تجري قرعة جديدة لتحديد خمس مباريات ذهاب وإياب بين المتأهلين العشرة لتتأهل المنتخبات الخمس الفائزة بمجموع المباراتين إلى كأس العالم مباشرة. Advertisements خاص بـ MercatoDay | صراع بين الرجاء والوداد على مدافع منتخب مصر! عمرو الجنايني: ندعم حسام البدري وصلاح هو اساس منتخب مصر بيكهام يراهن على نسخة استثنائية لكأس العالم في قطر

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