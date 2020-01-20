خبر غير سار لعشاق الأهلي قبل استضافة النجم الساحلي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، مستمر في برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، ومن الصعب لحاقه بمباراة النجم الساحلي المقبلة.

ويعاني رمضان صبحي من تمزق في العضلة الخلفية تعافى منه بشكل كبير، ويستكمل حاليًا التأهيل.

ويلتقي الأهلي المصري مع النجم الساحلي الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا .

وفيما يتعلق بسعد سمير، مدافع الفريق، أكد طبيب الأهلي أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع، لتحديد المرحلة الأولى من التأهيل.

Advertisements

وكان سمير أجرى جراحة وتر أخيل في ألمانيا نهاية الشهر الماضي، بعد إصابته في إحدى مباريات الفريق.

أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

الأهلي يبعد المقاولون عن طريقه ويواصل علامته الكاملة

خاص | الأهلي يُحسن عقد حارسه “محمد الشناوي” بمبلغ ضخم