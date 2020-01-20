الغرافة يُعدد مكاسبه من ضم نجم أستون فيلا وكوت دي فوار “كودجيا”

يثق محمود الغزال رئيس جهاز الكرة بنادي الغرافة القطري في قدرة المهاجم الإيفواري جوناثان كودجيا على تقديم الإضافة المرجوة للفريق وتعزيز قوته الهجومية .

واعلن الغرافة تعاقده مع كودجيا من أستون فيلا الإنجليزي بعقد مدته موسمين ونصف الموسم.

وقال الغزال في المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب الإيفواري لوسائل الإعلام إن جوناثان من اللاعبين المتميزين الذين قدموا الكثير للفرق التي لعب لها.

وأضاف الغزال :”جوناثان غني عن التعريف ولعب في العديد من الأندية الكبرى، ويملك خبرات هائلة تؤهله لقيادة الفريق داخل أرض الملعب من أجل تحقيق النتائج المطلوبة، وأتمنى أن يكون جزء من مسيرة نادي الغرافة نحو منصات التتويج”.

وقال الغزال :”راضون عن الفريق بصورة عامة بإستثناء مباراتين أو ثلاثة، ورغم أننا نعاني من الإصابات، إلى جانب عدم التعاقد مع المُحترف الخامس، لكن هناك 30 نقطة لاتزال في الملعب وسنسعى للتواجد في المربع الذهبي”.

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وأشار رئيس جهاز الكرة بنادي الغرافة إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً للعب مع الفريق من الجولة المقبلة أمام الريان ، وبكل تأكيد خيار التشكيلة من إختصاصات الجهاز الفني لكن اللاعب قادم من مشاركة ولم يتوقف خلال الفترة الماضية .

وعن الصفقات المحلية قال الغزال إنه لن تكون هناك إضافات “محلية” ، وأن جوناثان هو الصفقة الاخيرة ، مشيراً إلى أنهم في نادي الغرافة يثقون في لاعبي الفريق وجهازهم الفني.

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