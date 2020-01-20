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اعتداء على حافلة النادي الإفريقي التونسي بالحجارة بعد الخسارة من الترجي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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تعرضت حافلة النادي الأفريقي للرشق بالحجارة عقب مباراة الديربي في تونس اليوم الأحد ضد الترجي، والتي أنتهت بفوز الترجي 1 / 2 في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة لبطولة الدوري التونسي.

وتعرض جزء من زجاج الحافلة إلى التهشيم، كما خلفت عمليات الرشق بالحجارة من قبل أنصار من فريق الترجي أضراراً في هيكل الحافلة، وفق ما أظهرته صور نشرت في وسائل الإعلام المحلية.

ولم يتعرض أي من لاعبي الأفريقي لإصابات.

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ورفع الترجي رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة وتنقصه مبارتان، فيما تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس.

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