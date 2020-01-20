رونالدو يمنح يوفنتوس فوزا صعبا على بارما

انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من أمام ضيفه بارما، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.



أحرز كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقائق 43 و58، فيما سجل أندرياس كورنيليوس هدف بارما الوحيد في الدقيقة 55.



وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة ليواصل انفراده بالصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان (47)، فيما تجمد رصيد بارما عند 28 نقطة في المركز السابع.



وفي أولى المحاولات في اللقاء جاءت بالدقيقة 4، بعدما استلم رونالدو الكرة في الناحية اليسرى وتوغل ليسدد بقوة، فارتطمت كرته بالدفاع، لتعلو العارضة إلى الركنية.



وعاد يوفنتوس بعد 3 دقائق بمحاولة جديدة، ومن ركلة ركنية نفذها ديبالا، قابلها أليكس ساندرو برأسية خرجت فوق العارضة.



وأجرى ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، أولى تبديلاته بشكل اضطراري في الدقيقة 21، بخروج أليكس ساندرو ونزول دانيلو.



واقترب رونالدو من تسجيل أول أهداف اللقاء، بعدما حصل على تمريرة من فوق المدافعين من بيانيتش بالدقيقة 25، وحاول مراوغة مدافعي بارما، ليسدد بقدمه اليمنى قذيفة نجح الحارس سيبي في إبعادها لركنية، وفي نفس الهجمة، واصل الدون محاولاته بعدما قابل الركلة التي نفذها ديبالا وسدد رأسية علت العارضة.



وفي الدقيقة 43، أحرز رونالدو الهدف الأول في اللقاء، بعدما سدد الكرة من خارج المنطقة لترتطم بدارميان مدافع بارما وتغير اتجاهها وتسكن الشباك.



واقترب دانيلو، الظهير الأيسر ليوفنتوس، من مضاعفة النتيجة للبيانكونيري، ففي الدقيقة 51 سدد تصويبة قوية من خارج المنطقة أبعدها حارس بارما ببراعة إلى الركنية.



وعادل بارما النتيجة في الدقيقة 55 بعد ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن للضيوف، تفوق فيها أندرياس كورنيليوس على رونالدو بعدما ارتقى عاليا وضرب الكرة برأسية في شباك تشيزني.



ورد رونالدو سريعًا بهدف ثانٍ ليوفنتوس بالدقيقة 58، بعد تمريرة من بعد منتصف الملعب إلى ديبالا بالناحية اليمنى، الذي مررها بدوره إلى رونالدو، ليسدد الدون تسديدة أرضية على يمين الحارس في الشباك.



وكاد هيجواين في الدقيقة 65 أن يزيد غلة الأهداف، بعد تمريرة من ديبالا إلى رونالدو ثم من الدون إلى هيجواين، الذي بدوره سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن لبارما.



وحاول هيرناني التسديد من مسافة بعيدة، واستغل المساحة أمامه ليسدد كرة أرضية قوية بالدقيقة 78 وصلت لأحضان الحارس تشيزني.



وعاد بارما بمحاولة جديدة وتسديدة أخرى بالدقيقة 80 عن طريق كورتيتش، الذي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء، أبعدها تشيزني عن مرماه ببراعة.



وفي هجمة خطيرة لبارما بدأها كولوسيفسكي، مر السويدي وتوغل في الجانب الأيمن وأرسل كرة أرضية لداخل منطقة الجزاء لتجد سبروكاتي الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لولا تألق دي ليخت الذي أبعدها للركنية.



وبحث الدون عن الهاتريك، بعدما توغل من الجهة اليمنى وسدد تصويبة قوية أبعدها سيبي إلى ركنية في الدقيقة الأخيرة، قبل أن تطلق صافرة النهاية معلنة فوز يوفنتوس.



المصدر: موقع كورة