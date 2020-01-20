ليفربول يهزم مانشستر يونايتد وصلاح يكسر العقدة

حسم ليفربول مواجهة "ديربي إنكلترا" أما غريمه مانشستر يونايتد وفاز عليه بثنائية نظيفة، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة (14) ومحمد صلاح (90+3) هدفي ليفربول.



بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة، موسعاً الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 16 نقطة مع مباراة أقل للريدز، فيما بقي يونايتد في المركز الخامس وله 34 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وبهدف اليوم سجل محمد صلاح في 23 فريقاً من جملة 24 واجهها في الدوري الإنكليزي الممتاز (باستثناء سوانسي سيتي).



وسجل "صلاح" للمرة الأولى أمام مانشستر يونايتد في خامس مواجهة يخوضها أمام الشياطين الحمر.



كمت سجل فيرجيل فان دايك هدفه الأول في شباك مانشستر يونايتد خلال ثمان مواجهات خاضها أمامهم.



ويعد ليفربول أول فريق ينجح في التسجيل في أول 22 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز منذ أرسنال موسم 2002/2001. المصدر: بي إن سبورت

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