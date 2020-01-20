اخبار الرياضه

رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد هدف ميسي ضد غرناطة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد هدف ضد غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة وغرناطه بفوز البرسا بهدف نظيف من توقيع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وذلك في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

 واصل برشلونة تصدره لجدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة فاز في 13 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات. جاء في المركز الثاني برصيد 43 نقاط، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة. 

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 20 مباراة في الليجا، فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات. بينما جاء أشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 20 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات. 

واصل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حفاظه على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدف. 

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" هدافو الدوري الإسباني حتى تلك اللحظة .


1 - ليونيل ميسي (برشلونة - 14 هدف)
2 - كريم بنزيما (ريال مدريد - 12 هدف)
3 - لويس سواريز (برشلونة - 11 أهداف)
4 - لويس أفيلا (أوساسونا - 9 أهداف)
5 - روجر مارتي سلفادور (ليفانتي - 9 أهداف)

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا