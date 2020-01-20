رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد هدف ميسي ضد غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد هدف ميسي ضد غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة برشلونة وغرناطه بفوز البرسا بهدف نظيف من توقيع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق وذلك في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

واصل برشلونة تصدره لجدول الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة فاز في 13 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات. جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 43 نقاط، حيث خاض 20 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراة واحدة.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 20 مباراة في الليجا، فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مباريات. بينما جاء أشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 20 مباراة خاضها في الليجا حتى الآن، فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.

واصل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حفاظه على صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدف.