رياضة | ترتيب الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد فوز برشلونة ضد غرناطة

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني اليوم الأحد 19 / 1 / 2020 بعد فوز برشلونة ضد غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 20/يناير/2020 - 12:09 ص
Advertisements
برشلونة
أحمد عصام
Advertisements
وغاب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة خلال هذا اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والذي سوف يغيب عن أثرها حتى منتصف شهر ابريل القادم.
واحرز ليونيل ميسي هدف فريق برشلونة الوحيد في الشوط الثاني من اللقاء بعدما حاول في العديد من الفرص لتسجيل الأهداف لفريقه.
ويأتي ترتيب الدوري الاسباني كالتالي :-
1- ليونيل ميسي 43 نقطة.
2- ريال مدريد 43 نقطة.
3- أتليتكو مدريد 35 نقطة.
4- إشبيلية 35 نقطة.
5- خيتافي 33 نقطة.
6- ريال سوسيداد 31 نقطة.
7- فالنسيا 31 نقطة.
8- اتليتك بلباو 30 نقطة.
9- فياريال 28 نقطة.
10- غرناطة 27 نقطة.
11- ريال بيتيس 27 نقطة.
12- ليفانتي 26 نقطة.
13- اوساسونا 25 نقطة.
14- ألافيس 23 نقطة.
15- بلد الوليد 22 نقطة.
16- ايبار 22 نقطة.
17- مايوركا 18 نقطة.
18- سيلتا فيغو 16 نقطة.
19- ديبورتيفو ليجانيس 14 نقطة.
20- إسبانيول 14 نقطة
Advertisements