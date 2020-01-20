رياضة | تحت قيادة كيكي سيتين الأولى.. برشلونة يهزم غرناطة بهدف ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت قيادة كيكي سيتين الأولى.. برشلونة يهزم غرناطة بهدف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي غرناطه يهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة برشلونة وغرناطه اليوم في الدوري الإسباني الممتاز وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من نادي برشلونة الذي هدد مرمى نادي غرناطه بأكثر من كرة خطيرة ولكن كان دفاع غرناطه أقوى من محاولات برشلونة ومنعهم من تسجيل أي أهداف.

وظل لاعبو برشلونة يضيعون العديد من الفرص السهلة والمحققة وظل لاعبو غرناطه متماسكين ولكن في الدقيقة 69 تعرض خيرمان سانشيز لاعب غرناطه للطرد ليتراجع أداء غرناطه بشكل أكبر. Advertisements

واستغل برشلونة النقص العددي لغرناطه وسجل الفريق الهدف الأول في الدقيقة 79 عن طريق ليونيل ميسي وظل لاعبو برشلونة يحاولون تسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة اليوم وبنتيجة مباراة اليوم الأحد 19 يناير يصل رصيد نادي برشلونة إلى 43 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز من أصل 20 مباراة خاضها البارسا حتى الآن بالدوري.