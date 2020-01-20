رياضة | خاص بالفيديو| لحظة تسجيل ميسي هدف برشلونة في مرمى غرناطة من كامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالفيديو| لحظة تسجيل ميسي هدف برشلونة في مرمى غرناطة من كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في إحراز هدف التقدم لصالح فريقه أمام غرناطة، بالدوري الإسباني.

والتقطت كاميرا "الخليج 365 الرياضي" من ملعب المباراة، لحظة تسجيل ميسي لهدف التقدم للبلوجرانا، في الدقيقة 75 من أحداث المباراة.

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وجاء الهدف بعد تمريرة ساحرة من التشيلي أرتوو فيدال بكعب القدم إلى ميسي، والذي سددها على يمين حارس المنافس.

ويتقدم برشلونة، بهدف دون رد على غرناطة، بالمباراة المقامة حاليًا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.