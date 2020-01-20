رياضة | عمرو الجنايني يطمئن على صلاح عقب فوز ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني يطمئن على صلاح عقب فوز ليفربول ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم لإنجلترا، أمس لحضور مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، والتى انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد ليوسع الريدز الفارق ل 18 نقطة فى صدارة الدوري الإنجليزى.

وهنأ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم مصر وليفربول على فوز فريقه الليلة وإحراز هدف رائع ، وذلك خلال الجلسة التي جمعتهما بعد انتهاء المباراة.

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وكان الجنايني قد توجه إلى انجلترا أمس حيث شاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول 2-0 وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.

وقد اطمأن رئيس الاتحاد المصري خلال لقائه بنجم مصر على حالته الفنية والبدنية وأكد على حرص الاتحاد المصري بمسيرة نجمه الكبير في رحلته العالمية .