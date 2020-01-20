رياضة | الموريتاني أحمد سالم يتألق فى اول ظهور له مع الاعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموريتاني أحمد سالم يتألق فى اول ظهور له مع الاعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد أحمد سالم الموريتاني فريقه الجديد نادى الاعلاميين للخروج بنقطة التعادل فى مبارياتة مع البنك الأهلي و التى انتهت بهدفين لكل فريق وذالك فى إطار مباريات القسم الثانى بالدورى الممتاز ب.

حيث أحرز اللاعب هدف فريقة الأول وصنع الثانى وتألق بشكل لافت في أولى مشاركاتة مع الاعلاميين .

والجدير بالذكر ان اللاعب اشترك في معسكر جمعية المحترفين التى استطاعت أن تؤهلة وتعيده إلى الملاعب من جديد وتتيح له فرصة جديدة من خلال معسكر جمعية اللاعبين المحترفين .

يذكر ان اللاعب انضم لصفوف الاعلامين خلال فترة التعاقدات الشتوية بعد أن كان لاعب حر حيث لعب لمنتخب موريتانيا الاولمبى ومن المنتظر أن بشكل متميز خلال الفترة القادمة.