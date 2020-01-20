رياضة | المريخ يتعاقد مع مدافعي القناة والإسماعيلية لنهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المريخ يتعاقد مع مدافعي القناة والإسماعيلية لنهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ، على توقيع الثنائي محمد أمين وأحمد مصيلحي لتدعيم صفوفه بالدور الثاني للموسم الحالي من منافسات دوري القسم الثاني.

وحصل الفريق البورسعيدي على توقيع محمد أمين قادماً من صفوف نادي القناة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

كما انضم أحمد مصليحي من النادي الإسماعيلي لنهاية الموسم أيضاً كما تعاقد المريخ مؤخراً مع أشرف بخيت حارس الترسانة وشوقي فتحي لاعب وسط القناة.

ورحل عن صفوف المريخ، مهدي صبحي، ومحمد محسن، حيث انضم الثنائي لصفوف فريق الإعلاميين، كما رحل محمد البعلي الذي قام بالتوقيع للترسانة.