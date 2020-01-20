رياضة | السكة الحديد يستأجر ملاعب للناشئين ويطالب بسرعة الإنتهاء من التطوير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يستأجر ملاعب للناشئين ويطالب بسرعة الإنتهاء من التطوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عيد رئيس نادى السكة الحديد بأنه يستأجر ملاعب لتدريب فرق الناشئين، وذلك لعدم انتهاء أعال التطوير، الخاصة بملاعب فرق الناشئين، بالموسم الحالي.

واضاف عيد بأن الملعب تمت تغطية بالنجيل الصناعي، ويبقى وضع الإضاءة والخيوط الخاصة بمنع خروج الكرة خارج الملعب.

وكان وزارة الشباب والرياضة قد بدأت العمل بالملاعب قبل انطلاق فعاليات الأمم الأفريقية، وخاطب رئيس نادى السكة وزارة الشباب والرياضة أكثر من مرة للانتهاء من أعمال الملعب دون جدوى.

وصرح محمد نافع عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، بأن نادى السكة قد ضحى باستادة العريق رغم احتياجة لخوض المباريات عليه في دورة الترقى بالموسم الماضي، وتحمل تكاليف المباريات خارج ملعبه، ولم يصعد الفريق بسبب اللعب خارج ملعبة في جميع مباريات الترقى ، وأكد أنه لاعبد على الدولة من رد الجميل وسرعة إنهاء ملعب الناشئين لتكلفة النادي مبالغ باهظة.