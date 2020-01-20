رياضة | ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز الأهلي على المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز الأهلي على المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تحقيق الفوز على المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم حسين الشحات بالهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 81 من اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة بصدارة جدول الترتيب، فيما ظل المقاولون العرب بالمركز الثاني برصيد 29 نقطة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز الأهلي على المقاولون العرب بالتقرير الآتي:-

1- الأهلي..36 نقطة.

2- المقاولون العرب..29 نقطة.

3- الزمالك..24 نقطة.

4- الاتحاد..22 نقطة.

5- الإنتاج الحربي..21 نقطة.

6- بيراميدز..20 نقطة.

Advertisements

7- إنبي..20 نقطة.

8- سموحة..19 نقطة.

9- حرس الحدود..18 نقطة.

10- الإسماعيلي..18 نقطة.

11- المصري..16 نقطة.

12- الجونة..12 نقطة.

13- مصر المقاصة..11 نقطة.

14- الجيش..11 نقطة.

15- إف سي مصر..11 نقطة.

16- وادي دجلة..10 نقاط.

17- طنطا..10 نقاط.

18- أسوان.. 9 نقاط.