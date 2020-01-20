رياضة | عبد الحفيظ: ننتظر العروض لرحيل صالح جمعة وعزيمة وإصرار اللاعبين قادتنا للفوز على المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: ننتظر العروض لرحيل صالح جمعة وعزيمة وإصرار اللاعبين قادتنا للفوز على المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مديرة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأحمر مساء اليوم على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"قبل المباراة كنا متأكدين بأنها ستكون مباراة صعبة لأنها وضع طبيعي خاصة وأنها بين صاحب المركز الثاني، صاحب الصدارة".

وتابع :"الشوط الأول أنهيناه بهدف حسين الشحات وأتيحت لنا فرصة خطيرة لجونيور أجاي وكان من الممكن أن يتم تسجيل هدف أخر رائع".

وزاد :"الطرد زاد من صعوبة المباراة، لكن في الأوقات الصعبة التلاحم والترابط والعزيمة نجحنا عن طريق وليد سليمان في إحراز الهدف الثاني".

وأشار :"ضغط المباريات كبير جدا سواء محليا أو إفريقيا وسنأخذ راحة بعد تأجيل مباراة النجم الساحلي لـ48 ساعة ، ولقاء إنبي ونستعد جيدا لمباراة النجم الساحلي ".

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وأوضح "ليس من الطبيعي أن يتم ضغط مباراتين في 72 ساعة خاصة مع قوة إنبي ومواجهة المقاولون العرب الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم".

وواصل :"هناك فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس بعد تأجيل مباراة إنبي وعلينا أن نستعد جيدًا لمباراة النجم الساحلي".

وعن صالح جمعة قال :"الموضوع بالنسبة لنا موضوع ملعب، لكن هناك أمور خارجة عن الملعب، وتحدثت مع صالح في هذا الأمر بالانتقال لناد أخر".

وتابع :"إن شاء الله تكون الفترة المقبلة له مناسبة له ونحن في انتظار عرض له بالإعارة من أي ناد يرغب في التعاقد معه".

وأتم حديثه "صالح تواجد اليوم في النادي لخوض تدريبات منفردة، لدينا منظومة ونظام لا بد من الجميع أن يتبعه".