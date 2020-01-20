رياضة | خاص.. رد فعل جماهير برشلونة على أول تشكيل مع كيكي سيتين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رد فعل جماهير برشلونة على أول تشكيل مع كيكي سيتين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاعلت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مع تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة غرناطة، بالدوري الإسباني.

وإلتقطت كاميرا "الخليج 365 الرياضي"، لحظة تفاعل الجمهور المتواجد في ملعب كامب نو، وأبدوا سعادتهم بسبب واقعية التشكيل من جانب كيكي ستين المدير الفني الجديد.

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ويلتقي برشلونة غرناطة، مساء اليوم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، والعودة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة.