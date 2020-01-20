رياضة | عماد النحاس يتحدث عقب خسارة المقاولون العرب أمام الأهلي بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس يتحدث عقب خسارة المقاولون العرب أمام الأهلي بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بأن النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على فريقه بأقل جهد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الأحد.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"الهدف الأول الذي سجله الأهلي جاء من خطأ واضح لنا بعد عرقلة أمير عابد الظهير الأيمن لنا ولكن حكم المباراة لم يحتسب اللعبة".

وتابع :"الهدف الثاني الذي استقبلها مرمانا جاء نتية خطأ ساذج من اللاعبين، كما أن طريقة اللعب التي خضنا بها المباراة حرمت الأهلي من خلق فرص كثيرة كالعادة".

وأشار :"فريقي حصل على أكثر من فرصة لكن التوفيق لم يحالفنا، خاصة في الشوط الثاني".

وأوضح :"أمام الفرق الكبيرة مثل النادي الأهلي، إن لم تستغل الفرص التي تتاح لك بكل تأكيد ستخسر وسيتم معاقبتك".

وزاد :"افتقدنا الجرأة لإنهاء الهجمات بشكل صحيح، وأجريت التغييرات الهجومية لكننا لم ننجح في تسجيل الأهداف".

وأوضح :"حاولنا أن نؤكد للاعبين بعدم الالفتات للتحكيم حتى لا يخرجوا من المباراة، وطلبنا منهم التركيز فقط في الملعب".