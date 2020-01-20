رياضة | عماد النحاس يتحدث عقب خسارة المقاولون العرب أمام الأهلي بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد النحاس يتحدث عقب خسارة المقاولون العرب أمام الأهلي بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"الهدف الأول الذي سجله الأهلي جاء من خطأ واضح لنا بعد عرقلة أمير عابد الظهير الأيمن لنا ولكن حكم المباراة لم يحتسب اللعبة".
وتابع :"الهدف الثاني الذي استقبلها مرمانا جاء نتية خطأ ساذج من اللاعبين، كما أن طريقة اللعب التي خضنا بها المباراة حرمت الأهلي من خلق فرص كثيرة كالعادة".
وأشار :"فريقي حصل على أكثر من فرصة لكن التوفيق لم يحالفنا، خاصة في الشوط الثاني".
وأوضح :"أمام الفرق الكبيرة مثل النادي الأهلي، إن لم تستغل الفرص التي تتاح لك بكل تأكيد ستخسر وسيتم معاقبتك".
وزاد :"افتقدنا الجرأة لإنهاء الهجمات بشكل صحيح، وأجريت التغييرات الهجومية لكننا لم ننجح في تسجيل الأهداف".
وأوضح :"حاولنا أن نؤكد للاعبين بعدم الالفتات للتحكيم حتى لا يخرجوا من المباراة، وطلبنا منهم التركيز فقط في الملعب".