رياضة | خاص.. جماهير برشلونة تهتف لـ"شتيجن" قبل مواجهة غرناطة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. جماهير برشلونة تهتف لـ"شتيجن" قبل مواجهة غرناطة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على توجيه تشجيع خاص للحارس الألماني تيرشتيجن حارس الفريق قبل مواجهة غرناطة، بالدوري الإسباني.

وإلتقطت كاميرا "الخليج 365 الرياضي" من ملعب المباراة تشجيع الجماهير للحارس الألماني عقب نزوله لإجراء عمليات الإحماء قبل النباراة، خاصةً بعد غيابه بكأس السوبر الإسباني بسبب الإصابة.

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ويلتقي برشلونة غرناطة، مساء اليوم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، والعودة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة.