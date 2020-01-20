الامارات | حلم الأولمبياد يتبدد

شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الأولمبياد يتبدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب الأولمبي نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، من الدور ربع النهائي، بعد تعرضه لخسارة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام أوزبكستان، أمس، على ملعب راجا مانجالا في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتبدد بذلك حلم المنتخب في الوصول إلى الأولمبياد، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الإنجاز الذي تحقق بتأهله إلى أولمبياد لندن 2012.

ويلتقي المنتخب الأوزبكي في المربع الذهبي مع نظيره السعودي، الذي تأهل لهذا الدور بالفوز 1- صفر على تايلاند، أول من أمس.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الحالية إلى أولمبياد 2020، ما يعني أن الفائز من المواجهة بين منتخبي السعودية وأوزبكستان في المربع الذهبي سيتأهل مباشرة للأولمبياد، فيما سيبحث الخاسر عن فرصة أخرى من خلال مباراة تحديد المركز الثالث.

وظهر المنتخب الأولمبي، أمس، بأداء مخيب للآمال، وعانى مشكلات عدة في الدفاع والوسط والهجوم، من خلال تباعد خطوطه، وعدم فاعلية الهجوم، وتحمل زايد العامري وعلي صالح العبء الأكبر.

وصعّب المنتخب الأولمبي المهمة على نفسه، من خلال ضعف حالة الارتباط في صفوف اللاعبين، وغياب الانسجام والتفاهم، بجانب وقوع خط الدفاع في أخطاء قاتلة، فيما بدا المنتخب الأوزبكي منظماً، والأفضل على مدار شوطي المباراة، واستحق الفوز الكبير.

وعقب نهاية المباراة سادت حالة من الحزن في أوساط لاعبي المنتخب على ضياع فرصة التأهل إلى الأولمبياد.

وتقدم المنتخب عن طريق زايد العامري في الدقيقة 13، إثر هجمة مرتدة سريعة للمنتخب، مرر منها ماجد سرور الكرة طولية لتصل إلى العامري خلف مدافعي أوزبكستان، حيث تقدم بها قليلاً، ثم لعبها زاحفة في الزاوية البعيدة على يمين الحارس الأوزبكي، لترتطم الكرة بالقائم وتتهادى داخل المرمى.

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لكن فرحة المنتخب الإماراتي بالهدف لم تدم طويلاً، حيث سجل إلخومجون أليجانوف هدف التعادل لأوزبكستان في الدقيقة 16، وعانى المنتخب الأولمبي مشكلة في الجانب الأيسر، ما منح الفرصة للمنتخب الأوزبكي للسيطرة على اللعب، وخلق ثغرات في خط الدفاع، وتراجع المنتخب الأولمبي في معظم فترات اللعب في الشوط الأول، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب الأوزبكي، سجل منها اللاعب اسلو مجون الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وسدد علي صالح كرة قوية اصطدمت بالقائم «36»، وحاول المنتخب الأولمبي العودة إلى الأجواء، وقاد علي صالح وزايد العامري أكثر من محاولة خطرة، لكنها لم تسفر عن شيء، وتمكن اللاعب أوبيك بوزورف من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 41 من تسديدة قوية، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعض المحاولات من جانب المنتخب، خصوصاً من زايد العامري، لتقليص الفارق، لكن لم يكتب لها النجاح.

وأجرى مدرب المنتخب ماسيج سكورزا تغييرات بدخول جاسم يعقوب ومحمد العطاس، في محاولة منه لتعزيز الجانب الهجومي، وأنقذ الحارس محمد الشامسي مرماه من أكثر من هدف، قبل أن يدفع مدرب المنتخب الأولمبي باللاعب يحيى الغساني.

وتصدى القائم الأيمن للمرمى لتسديدة أطلقها خوجياكبار أليجونوف من داخل منطقة الجزاء، كما تصدى حارس الأبيض لضربة حرة سددها عزيزجون جانييف في الدقيقة 83.

وأسفر الضغط الأوزبكي المكثف في الدقائق الأخيرة عن الهدف الرابع، الذي سجله جاسوربيك ياخشيبوف في الدقيقة 85، إثر هجمة منظمة وصلت منها الكرة إليه داخل منطقة الجزاء، وخلف دفاع الأبيض، ليسددها قوية على يسار الحارس.

وفي الوقت بدل الضائع، يسجل المنتخب الأوزبكي الهدف الخامس عن طريق نور الله تاختاسينوف.

ظهر المنتخب بأداء مخيب للآمال وعانى تباعد خطوطه وعدم فاعلية الهجوم.

تقدم المنتخب عن طريق زايد العامري في الدقيقة 13.