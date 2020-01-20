الامارات | برمان ولابا يعزّزان صفوف العين قبل لقاء خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن برمان ولابا يعزّزان صفوف العين قبل لقاء خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى العين دفعة معنوية كبيرة بعودة الثنائي، المهاجم التوغولي لابا كودجو، ولاعب الوسط أحمد برمان، إلى التدريبات الجماعية قبل أربعة أيام من مواجهة خورفكان المقررة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول من دوري الخليج العربي.

وخضع اللاعبان لبرنامج خاص لمدة أسبوع وضعه الجهاز الفني لهما من أجل التعافي من الإصابة التي كانا يعانيان منها، وجاءت عودتهما في توقيت مناسب خصوصاً أن «الزعيم» مقبل على مهمة قوية عقب لقاء خورفكان تتمثل في خوض ملحق دوري أبطال آسيا أمام المتأهل من مباراة الزوراء العراقي وبونيودكور الاوزبكي.

وشارك لابا وبرمان في الحصة التدريبة المسائية التي أجرها العين مساء أول من أمس على ملعب خالد بن عبدالعزيز الملحق باستاد خليفة بن زايد تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل في مشاركة جميع اللاعبين، كما كان لافتاً مشاركة صانع الألعاب ريان يسلم بلياقة بدنية عالية وهو الذي غاب منذ نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة قبل المشاركة في المباراة الودية التي خاضها العين مع مصفوت.

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على جانب اخر، يكمل فريق العين خلال الساعات القادمة ملف لاعبيه الأجانب بالتعاقد مع لاعب وسط ليحل مكان الجزائري عبدالرحمن مزيان الذي انتقل بصورة رسمية لصفوف بطل دوري أبطال أفريقيا فريق الترجي التونسي وفقاً لما أعلنه نادي العين ببيع بطاقة اللاعب بالكامل للنادي التونسي في اعقاب عدم تقديم ما يشفع له في البقاء مع الفريق.

وذكرت موقع «حقائق» التونسي أن إدارة نادي العين حصلت على ما يقارب مليون دولار مقابل بيع بطاقة اللاعب الجزائري، وقالت: «عقد مزيان كلف خزينة الترجي أكثر من مليون دولار أميريكي وأن مسؤول فريق الترجي رياض بالنور هو من قاد المفاوضات مع اللاعب إذ ظل على اتصال مستمر معه منذ انتقاله للعين بداية الموسم».

وعلى طاولة اللجنة الفنية بنادي العين أكثر من لاعب للاختيار من بينهم بعد أن وضعت الأسماء أمام المدرب بيدرو إيمانويل للاختيار مع اللجنة الفنية، إذ كان النادي تلقى أكثر من سيرة ذاتية عبر وكلاء لاعبين منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بينما لا يزال النادي يترقب ابرام صفقات مع لاعبين مواطنين خصوصاً في خط الدفاع بعد انضمام الثنائي مهند العنزي ومحمد فايز للخدمة الوطنية.