الامارات | 10 مشاهد لافتة في «الهواة».. أبرزها فيصل خليل لا يسجل

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد لافتة في «الهواة».. أبرزها فيصل خليل لا يسجل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على البطائح بهدف نظيف في الجولة التاسعة التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، ورفع رصيده إلى النقطة 21، فيما يوجد دبا الحصن في المركز الثاني بـ18 نقطة، ودبا الفجيرة ثالثاً بـ17، وصعد الحمرية للمرة الأولى إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

وكشفت مباريات البطولة حتى الآن عن عدد من المشاهد اللافتة، منها ما هو غير معتاد، مثل عدم فوز مسافي، وتراجع البطائح، وصيام فيصل خليل عن تسجيل الأهداف، على الرغم من قدراته الهجومية المعروفة، فيما أثبت لاعب دبا الحصن، البرازيلي رودريغو دا سيلفا، نجوميته، بعد أن سجل ثلاثة أهداف حاسمة، وصنع مثلها، من أصل 11 هدفاً لفريقه، وتالياً أبرز 10 مشاهد في دوري «الهواة»:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.