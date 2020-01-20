الامارات | إسماعيل الحمادي: لم أوقّع لنادي الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل الحمادي: لم أوقّع لنادي الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، إسماعيل الحمادي، أنه لم يوقّع على عقد انضمامه إلى نادي الوحدة بداية من الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه لم يتفاوض مع أي فريق، وأن تركيزه مع «فرسان دبي» في الوقت الحالي.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم» إن ما تم ذكره في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيعه رسمياً لنادي الوحدة، ليس صحيحاً على الإطلاق، وإنه لم يتفق على الانضمام إلى «العنابي» عقب نهاية الموسم الحالي.

وأضاف: «عقدي مستمر مع شباب الأهلي حتى نهاية الموسم، وأحترم هذا التعاقد، إذ إن كل تركيزي على خوض المباريات مع فريقي، بينما لا أفكر في البحث عن عروض أخرى أو الانتقال إلى فريق آخر».

وشارك إسماعيل الحمادي في ست مباريات فقط بالدوري بمعدل بلغ 318 دقيقة.

ورداً على سؤال حول تلقيه عرضاً من نادي شباب الأهلي لتجديد عقده مع الفريق، قال: «صراحة لم يتحدث معي أحد بهذا الشأن حتى الآن، ولكن لا أستعجل الحديث عن تجديد عقدي مع الفريق، وبشكل عام الأولوية بالنسبة لي هي الاستمرار في صفوف شباب الأهلي، إذ إنني نشأت في النادي وبالتأكيد أتمنّى مواصلة مشواري مع الفريق».

أما بالنسبة إلى رأيه في خسارة شباب الأهلي أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي، قال: «قدمنا مباراة قوية، وأعتقد أن الهدف المبكر الذي أحرزه النصر في بداية اللقاء، أسهم في حدوث بعض الارتباك، لكننا تمكنا من العودة سريعاً بإحراز هدف التعادل». وتابع: «مباريات النهائي بشكل عام لا يمكن توقع ماذا يمكن أن يحدث فيها، والفريقان قدما مباراة قوية، وبالتأكيد نشعر بالحزن بسبب خسارة لقب الكأس الذي كنا نحمل لقبه من الموسم الماضي، لكن يجب أن نغلق هذه الصفحة، ونركز على مباريات دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، كما أننا سنخوض بطولة مهمة، هي دوري أبطال آسيا، التي تعد من ضمن أولوياتنا في الموسم الحالي». وأشار الحمادي إلى أن شباب الأهلي لن يتأثر بالخسارة أمام النصر في النهائي، وقال: «الفوز بالتأكيد كان سيمنحنا دفعة معنوية قوية، ولكن في الوقت نفسه أرى أن فرسان دبي يمتلك الخبرة الكافية لتجاوز هذه الخسارة، بينما يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا في مباراتنا المقبلة أمام الشارقة في الجولة 13 التي تعد ختام الدور الأول، إذ سيكون من المهم أن نحقق الفوز لعوامل عدة أبرزها، أن نحافظ على الصدارة بفارق مريح من النقاط قبل بدء الدور الثاني، خصوصاً أن الشارقة يحتل المركز الثاني، وفوز شباب الأهلي يسهم في اتساع الفارق مع حامل اللقب إلى ثماني نقاط، كما أن الفوز على الملك سيكون أفضل عودة بالنسبة إلى شباب الأهلي بعد خسارة لقب كأس الخليج العربي».

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الحمادي: لا أعرف سبب عدم مشاركتي أساسياً

علق إسماعيل الحمادي عن سبب قلة مشاركاته مع شباب الأهلي في الموسم الحالي، وإذا كان يرى أن الجهاز الفني لا يمنحه الفرصة الكافية للعودة إلى مستواه المعروف عنه، وقال: «بالنسبة لي أنا جاهز تماماً للمشاركة في المباريات، ولا أعاني أي إصابة في الوقت الحالي، ولا أعرف صراحة سبب عدم مشاركتي في التشكيلة الأساسية، لكن في الوقت نفسه أحترم رؤية الجهاز الفني واختياراته للاعبين الذين يشاركون في المباريات، وأنا أقوم بدوري كلاعب في خوض التدريبات بكل جدية، وأن أكون جاهزاً في الوقت الذي يطلب مني المدرب أن أشارك في المباريات».

318

دقيقة فقط لعبها إسماعيل الحمادي خلال ست مباريات في الدوري.

عقدي مستمر مع شباب الأهلي حتى نهاية الموسم، وأحترم هذا التعاقد، ولا أفكر في عروض أخرى.

نشعر بالحزن بسبب خسارة كأس الخليج العربي، لكن يجب أن نغلق هذه الصفحة، ونركز على الدوري.