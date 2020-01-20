الامارات | الفلاسي: محمد بن راشد وجه بتكريم المشاركات في بطولة السلم للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي: محمد بن راشد وجه بتكريم المشاركات في بطولة السلم للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجّه بتكريم جميع الفتيات اللاتي شاركن في الحدث، والبالغ عددهن 31 فتاة، ومنح جائزة مالية لكل من أكملت السباق حتى خط النهاية.

وقال في تصريحات صحافية: «لقد وجه صاحب السمو بمكافأة مالية لكل فتاة ضمن المراكز الـ10 الأولى، ومكافأة أخرى لكل فتاة جاءت في المراكز التالية حتى المركز 29، فيما تم تخصيص جوائز تشجيعية للفتاتين اللتين شاركتا ولم تتمكنا من تجاوز خط النهاية».

وأضاف الفلاسي: «أسهمت مكارم صاحب السمو في جعل الحدث الأكبر من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، من حيث قيمة الجوائز المالية المخصصة للدراجين الهواة والبالغ قيمتها ثلاثة ملايين درهم موزعة على السباقات الثلاثة للرجال، لتضاف إليها مكرمة سموه بتكريم جميع الفتيات اللواتي شاركن في منافسات السباق الأول التجريبي من نوعه للفتيات المواطنات الهواة، الذي أقيم بنجاح يوم الأربعاء الماضي».

وتابع: «لم يقف دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند حدود ثلاثة ملايين درهم، بل بحضور السباقات لتشجيع المشاركين والمشاركات، وكانت اللفتة الأبرز حرص سموه الأبوي على الاطمئنان وعلاج الفتاة التي تعرضت للسقوط من على درّاجتها».

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن: «جميع السباقات تُقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ تابع سموه المنافسات شخصياً على امتداد مسافة السباقات في أجمل المناطق الصحراوية الطبيعية في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية، ويتابع المنافسات أيضاً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقد أسهم هذا الاهتمام في زيادة عدد الممارسين لهذه الرياضة من أبناء الدولة وتطور مستوياتهم الفنية كثيراً، وستواصل البطولة أهدافها في هذا الاطار بما يعزز ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع وتخريج أبطال إماراتيين».

من جهة أخرى، عبّرت المشاركات في سباق السيدات للهواة، عن مشاعر الفخر والسعادة بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للسباق، ما شكل حافزاً لهن لقطع مسافة السباق حتى النهاية وتقديم أفضل أداء في المنافسة الأولى من نوعها التي يشاركن فيها.

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وأكدت فرح المري التي حققت المركز الأول أن «هذه المكرمة الغالية تضيف لهن المزيد من الفخر والاعتزاز، وتشجعهن على مواصلة المشوار بدافع أكبر».

وقالت إن «الجميع يتطلع إلى أن تسهم هذه الانطلاقة للسباق المخصص للسيدات في ترسيخ موقعها على روزنامة البطولة، وأن تشهد النسخ المقبلة مشاركة عدد أكبر من الفتيات، خصوصاً في ظل الزيادة المتواصلة في أعداد الممارسات لهذه الرياضة».

بدورها، قالت عنان العامري، التي تعرضت لحادث السقوط، إن «اطمئنان سموه عليها والتأكد من سلامتها خفف عليها الإصابة التي تعرضت لها، ومدها بالقوة لاحقاً لإكمال السباق حتى خط النهاية».

وأضافت «هذا الموقف ليس بغريب على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحديداً، ومن القيادة التي تقف دائماً بجانب أبنائها، وهي قريبة منهم في أي مكان».

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فتاة سيتم تكريمهن بمكافآت مالية وتشجيعيهن بعد مشاركتهن في السباق.