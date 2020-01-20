الامارات | اتحاد الجوجيتسو يستعد لـ «عالمية أبوظبي» للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يستعد لـ «عالمية أبوظبي» للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكبر وأهم فعاليات رياضة الجوجيتسو على الأجندة المحلية والإقليمية والعالمية، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في أبريل 2020. وأكد اتحاد الجوجيتسو أن النسخة 12 من البطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ستحمل العديد من المفاجآت والتطورات على مختلف الأصعدة، لترسخ ريادة الدولة في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية، في ظل النجاح منقطع النظير في استضافة بطولة العالم للجوجيتسو في نوفمبر 2019.

وامتداداً للنجاحات المبهرة التي حققتها النسخ الـ11 السابقة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، سترحب النسخة المقبلة بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية متميزة، تتضمن نخبة محترفي اللعبة من شتى أنحاء العالم للتنافس على أغلى الألقاب العالمية على أرض العاصمة أبوظبي، موطن رياضة الجوجيتسو.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، محمد الظاهري: «تمضي العاصمة أبوظبي والدولة بخطوات واثقة نحو تحقيق الريادة والتفوق عالمياً، في استضافة وتنظيم أبرز البطولات الرياضية العالمية، خصوصاً في عالم رياضة الجوجيتسو، وسط ثناء كبير وإشادة دولية بالقدرات التنظيمية الاستثنائية التي تجلت عبر النسخ الماضية من البطولة، وغيرها من البطولات الكبرى التي رسخت موقع الدولة موطناً للجوجيتسو».

من جهة أخرى، كشف اتحاد الجوجيتسو عن إطلاق حملة وطن الأبطال، التي تهدف إلى استقطاب المزيد من عُشاق ورياضيي الجوجيتسو، وتكريم الجهود والإسهامات المثالية لمجتمع الجوجيتسو على المستويين المحلي والعالمي. يذكر أن إحصاءات اتحاد الإمارات للجوجيتسو تشير إلى أن عدد هواة ومحترفي الجوجيتسو في الإمارات يصل حالياً إلى 120 ألف رياضي، ضمن جميع الفئات العمرية.