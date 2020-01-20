الامارات | كأس الإمارات لسباحة البراعم «وصلاوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الإمارات لسباحة البراعم «وصلاوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الوصل بالمركز الأول في بطولة كأس الإمارات لسباحة البراعم تحت 10 سنوات «المجرى الطويل»، أول من أمس، في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة 350 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية من الدولة، فيما حصدت أكاديمية إيبكس المركز الأول لفئة البنات.

وتوّج نائب رئيس اتحاد السباحة جمعة البلوشي، الفائزين عقب المنافسات، وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «هدف الاتحاد خلق فرصة للطاقمين الفني والإداري للأندية والأكاديميات، لاكتشاف المواهب وتنميتها ليس فقط من أجل المنافسة، ولكن كي تكون السباحة حرفة، وداخل كل منزل نجد سباحاً، وتوفير المنافسات بين كل المقيمين على أرض الدولة».

وأعرب البلوشي عن سعادته الكبيرة بالوجود في بطولة البراعم، وقال «أفضل أنواع البطولات أن تشاهد أكثر من 300 سباح وسباحة من البراعم في بطولة واحدة».