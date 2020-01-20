الامارات | فتح باب الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أول من أمس، بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، اعتماد الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية لمجلس إدارة اتحاد الكرة 2020 - 2024، حيث تقرر فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس بداية من اليوم وإلى 27 الجاري.
وقال العامري في تصريحات صحافية إن اللجنة قررت اعتماد استمارات الترشيح، واعتماد استمارات فحص المرشحين، مشيراً إلى فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية في الرابع من فبراير المقبل، ويغلق يوم 13 من الشهر ذاته.
وأوضح العامري أن العملية الانتخابية ستتخللها فترات الفحص لاستمارات المرشحين والطعون، وإخطار الأندية الأعضاء بالقائمة النهائية المعتمدة، حيث إن العملية الانتخابية ستبدأ من اليوم وحتى موعد الانتخابات 12 مارس المقبل.
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