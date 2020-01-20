الامارات | اتفاقية تعاون بين جامعة دبي والنادي البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين جامعة دبي والنادي البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع جامعة دبي، بهدف تعزيز الجهود المشتركة، وتحقيق تعاون مثمر في المجالات المشتركة، بما يدعم المصلحة العامة.

حضر مراسم التوقيع في مباني جامعة دبي الخاصة، رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب.

وقال حارب في بيان صحافي: «مجالات التعاون بين المؤسستين تتمثل في مد جسور التعاون العلمي والعملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالدراسات الأكاديمية والتأهيل والتدريب والندوات والفعاليات العامة في المناسبات الوطنية والخاصة، وتبادل المنفعة في الخبرات والأجهزة والمعدات والبحوث».

وأكد أن الاتفاق بدأ حيز التنفيذ، حيث بإمكان موظفي النادي والعاملين الاستفادة من البرامج التي توفرها الجامعة، كما يتيح النادي الفرصة لمنتسبي الجامعة في إجراء البحوث والمشاركة في الفعاليات واكتساب الخبرات، من خلال الأحداث المختلفة، التي تقام في النادي، إضافة إلى تسهيل التدريب العملي في أقسام النادي المختلفة.