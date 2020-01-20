الامارات | ويستوود يرفع «كأس الصقر» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن ويستوود يرفع «كأس الصقر» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر بطل الغولف الإنجليزي، لي ويستوود، بكأس الصقر المجنح، النسخة الـ15 من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 2020، التي شهدت مشاركة نخبة لاعبي الغولف على مستوى العالم.

وتألق ويستوود في اليوم الختامي، بعد أن نجح في إنهاء مسلك ملعب نادي أبوظبي، المكون من 18 حفرة بـ67 ضربة، حصد من خلالها خمس ضربات تحت المعدل، التي أضافها إلى رصيده في الأيام الثلاثة الأولى، لينهي المنافسات في المركز الأول بإجمالي رصيد 19 ضربة تحت المعدل.

من جهته، أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالنجاحات الكبيرة للبطولة التي شهدت مشاركة 132 لاعباً، يمثلون أكثر من 30 دولة، وقال في تصريحات صحافية إن «النجاح المبهر الذي حققته البطولة، ودورها الداعم لترسيخ مكانة الإمارات العالمية موطناً للسلام والتقارب والتواصل مع شعوب العالم، يمثلان نموذجاً مميزاً لصورة التعايش الحقيقية التي تعاصرها الدولة تحت مظلة القيادة الرشيدة».

وأضاف أن «القيادة الحكيمة حريصة على دعم وتنمية قطاع الرياضة، الذي يمثل أهم القطاعات والمكونات الرئيسة في مسيرة التطور الحضاري لدول العالم المتقدم».

وتابع: «تسجل البطولة في كل عام تميزاً كبيراً، ونتاجات مهمة ومكتسبات كبيرة من كل النواحي، الأمر الذي جعلها تحقق نجاحات مذهلة على مدار 15 عاماً»، مؤكداً أن «التجمع العالمي، من زوار وسياح وجمهور متابع من كل الجنسيات، الذي شهدته العاصمة أبوظبي على مدار البطولة، كان مثالياً ويعكس رسالة الإمارات السامية، ونهجها بالتسامح والانفتاح على شعوب العالم أجمع، وعكس الصور والقيم الحقيقية لأهل الإمارات، وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة».

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وهنأ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، النجم الانجليزي، لي ويستوود، لتتويجه بلقب البطولة، مشيداً برعاة الحدث ودورهم الكبير في تحقيق الإضافة والتطور لمسيرة البطولة.

132

لاعباً مثلوا أكثر من 30 دولة في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف.

19

ضربة تحت المعدل حسم من خلالها الإنجليزي، لي ويستوود، لقب البطولة.