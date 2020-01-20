الامارات | كاسيميرو مهاجم بارع.. ورأس إشبيلية يشتعل غضباً

شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو مهاجم بارع.. ورأس إشبيلية يشتعل غضباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم لاعب وسط ريال مدريد، كاسيميرو، أداء كأنه مهاجم بارع، ليقود فريق المدرب، زين الدين زيدان، للفوز 2-1 على إشبيلية، وتصدّر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ولمدة 24 ساعة على الأقل، أول من أمس.

وشعر إشبيلية بالغضب بعد إلغاء هدف لوك دي يونغ، في الشوط الأول، بضربة رأس عقب ركلة ركنية، بعد متابعة شاشة حكم الفيديو المساعد، بسبب وجود خطأ من نيمانيا جوديلي ضد إيدير ميليتاو مدافع ريال.

وشغل كاسيميرو مركز الوسط المدافع، لكن اللاعب البرازيلي سجل هدف التقدم في الدقيقة 57، بعدما تلقى تمريرة بكعب القدم من المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، واستحوذ على الكرة وسدد بهدوء داخل المرمى.

لكن إشبيلية تعادل بتسديدة قوية للهولندي، دي يونج، في الدقيقة 64. واحتسب الحكم الهدف رغم أن الكرة لمست يد لاعب إشبيلية، منير الحدادي، قبل لحظات من تسديدة الهدف.

ومع غياب العديد من اللاعبين البارزين عن تشكيلة ريال، مثل فيدريكو بالبيردي وسيرجيو راموس وجاريث بيل وإيدن هازارد، تولى كاسيميرو مسؤولية إعادة ريال مدريد إلى المقدمة.

وسجل كاسيميرو هدف الفوز بضربة رأس رائعة، ليصبح رصيد ريال 43 نقطة من 20 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب، الذي استضاف غرناطة في ساعة متأخرة من أمس.

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وبقي إشبيلية في المركز الرابع وله 34، نقطة بعد عودة حزينة للمدرب يولن لوبتيجي إلى سانتياجو برنابيو، حيث أقيل من تدريب ريال في أكتوبر 2018 بسبب النتائج السلبية. وشعر لوبتيجي بالغضب بعد إلغاء هدف دي يونج، عقب كرة مشتركة بين جوديلي وميليتاو، وكان من الممكن رؤيته يقول «هذا مخجل»، أثناء خروجه بين شوطي المباراة.

وقال لوبتيجي «لا أفهم حتى الآن لماذا تم إلغاء الهدف، لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق، بالنسبة لي هذا خطأ فادح».

واستشاط المدير الرياضي لإشبيلية مونتشي غضباً بسبب قرار إلغاء الهدف الأول لناديه، بعد كرة مشتركة بين جوديلي وميليتاو. وقال مونتشي للصحافيين: «إنها من نوعية الأمور التي يراها المرء باستمرار، وأرفض تحليل المباراة بعد ذلك لأنها كانت لحظة حاسمة، وإنه لمن السخيف محاولة تحليل أي شيء بعد إلغاء مثل هذا الهدف».

وأضاف: «إذا تم إلغاء هدفنا الآخر كنت سأذهب إلى أرض الملعب وأطالب اللاعبين بالخروج». لكن زيدان مدرب ريال يعتقد أن الحكم كان محقاً في إلغاء الهدف، ويعتقد أن إشبيلية لا يجب أن يتقدم بالشكوى لأنه سجل هدفاً رغم وجود لمسة يد قبلها.

وقال زيدان «كل ما يمكنني قوله أني شاهدت اللقطة، وأنه حدث منع واضح، وتعتبر خطأ بالنسبة لي، الحكم شاهد اللقطة عبر الشاشة واحتسب الخطأ، في الواقعة الثانية كانت هناك لمسة يد ولم يحتسبها».

لوبتيجي: لا أفهم حتى الآن لماذا تم إلغاء الهدف.. هذا مخجل.

زيدان: شاهدت اللقطة.. حدث منع واضح وتعتبر خطأ بالنسبة لي.