الامارات | النصر بطل كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بطل كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق النصر بكأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية، بعد أن جمع 21 نقطة، بينما توج نادي العين بكأس مرحلة الشباب، بمجموع 19 نقطة، وكأس مرحلتي الناشئين (33 نقطة) والأشبال (22 نقطة)، وذلك في السباق الذي أقيم، أول من أمس، في ميدان مدينة خورفكان بتنظيم اتحاد ألعاب القوى، ونادي خورفكان بمشاركة 800 لاعب من كلا الجنسين، يمثلون 22 نادياً. وقال الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، صالح محمد حسن، في تصريحات صحافية، إن «المنافسات أفرزت لاعبين ولاعبات موهوبين، سيتم العمل على تطويرهم من أجل تعزيز ألعاب القوى الإماراتية في الجانب الفني، للانضمام للمنتخبات الوطنية وتمثيل الإمارات في المحافل الدولية». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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