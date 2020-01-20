شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه الطلائع.. وأسوان يصطدم بدجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل، اليوم الإثنين، مباريات الجولة الرابعة عشرة، لبطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف أسوان نظيره وادى دجلة، بقيادة تاكيس جونياس، في الثانية والنصف ظهرًا على ملعب استاد أسوان. يدخل أصحاب الأرض اللقاء وسط ظروف صعبة بسبب تذيل الفريق الجدول برصيد 9 نقاط. فيما يسعى وادى دجلة لاستغلال حالة عدم الاستقرار عند أصحاب الأرض للعودة بنقاط المباراة لتحسين وضعه بالجدول، بعدما جمع 10 نقاط يحتل بها المركز السادس عشر، .

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على الجانب الآخر، يحل الاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، ضيفا على طلائع الجيش، الذي يقودة طارق يحيى، في الخامسة مساءً، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى.

يدخل زعيم الثغر المباراة برصيد 22 نقطة في المركز الرابع، بعد تعادله الأخير مع بيراميدز 1-1، ويأمل في حسم المواجهة للحفاظ على مكانه بالمربع الذهبى. ويغيب عن لقاء الطلائع مدافع الاتحاد محمود رزق للإنذار الثالث، وقام المدير الفنى بتجهيز محمد أنور وإسلام جمال وويلسون لأداء نفس الدور، كما شدد على لاعبيه بضرورة التركيز والحذر من هجمات المنافس.

فيما يمتلك طلائع الجيش 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما خسر من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة الأخيرة للفريق. وركز المدير الفنى خلال الأيام الماضية على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها.