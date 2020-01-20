شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت سلاح الزمالك قبل مواجهة مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الكروى الأول، أمس، وطالبهم بضرورة رد الاعتبار والثأر من مازيمبى الكونغولى، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة الخامسة من بطولة دورى أبطال إفريقيا. وعلمت «المصرى اليوم»، أن رئيس القلعة البيضاء شدد على اللاعبين بأهمية حصد الثلاث نقاط من أجل التأهل كأول المجموعة وأيضًا لرد الاعتبار بسبب هزيمة الأبيض في الكونغو من مازيمبى بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى، موضحًا أنه سيتم وضع مكافآت استثنائية في حالة الفوز. ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى برصيد 10 نقاط.

في سياق آخر، أرسل الزمالك مندوبًا إلى اتحاد الكرة، الأحد، لإنهاء إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، في قائمة الأبيض بسجلات اتحاد الكرة، خلال الفترة الحالية، وذلك بناء على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق.

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وكان اللاعب قد نفذ برنامجا تدريبيا خاصا طوال الفترة الماضية تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون، وتم قيده في قائمتى الأبيض المحلية والإفريقية، بعد استلام بطاقته من الوداد المغربى.

على جانب آخر رفض مجلس إدارة نادى الزمالك رحيل عمر السعيد، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تلقى عرضا من نادى الاتحاد السكندرى مؤخرًا. ويتحفظ مسؤولو النادى على رحيل عمر السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب النقص العددى في خط الهجوم في الفريق، وذلك عقب إصابة خالد بوطيب خلال الفترة الماضية، حيث يتواجد في خط هجوم القلعة البيضاء كل من كاسونجو ومصطفى محمد وعمر السعيد.

في سياق آخر، عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول، جلسة مع اللاعبين، حيث طالبهم بمواصلة الاستعداد بشكل قوى لمباراة مازيمبى والتركيز بالتدريبات بعد تأجيل مباراة المصرى. وخاض محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الكروى الأول، فقرة تأهيلية إضافية على هامش مران أمس، حيث وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين.