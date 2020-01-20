شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «جمعة» و«عبد الحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر صالح جمعة، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عدم رغبته في الاستمرار مع فريقه حتى نهاية عقده، خلال الجلسة التي جمعتهما في الفترة الماضية، بسبب عدم الدفع به أساسيًا في المباريات السابقة منذ تولى السويسرى رينيه فايلر مهمة المدير الفنى.

وكان سيد عبدالحفيظ وجه اللوم للاعب بسبب عدم التزامه خارج الملعب وكثرة سهره، مما أثر على لياقته البدنية خلال التدريبات، وهو ما دفع المدير الفنى لإخراجه من حساباته. وفى المقابل، رفض «جمعة» تحميله مسؤولية تراجع مستواه والمبررات التي ساقها مدير الكرة، مؤكدًا للمقربين منه أن هناك لاعبين آخرين داخل الفريق يتم الدفع بهم في المباريات رغم ضعف لياقتهم البدنية.