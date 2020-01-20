شكرا لقرائتكم خبر عن «بنت الوز عوام».. «حكاية بنات بـ100 راجل».. ورثن جينات التألق في عالم الرياضة المصرية من آبائهن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نستمع دائماً للمثل الشعبى المصرى الشهير «ابن الوز عوام»، وهو الذي يشير إلى مهارة الأبناء من الشباب على غرار آبائهم وامتلاك المواهب والقدرات المميزة كجينات وراثية، ولكن في السنوات الأخيرة وعلى مستوى الرياضة المصرية نكاد أن نقول إن «بنت الوز عوامة» أيضاً، فتوهجت أكثر من نجمة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية بالرياضة في مصر، وأثبتت صحة هذه المقولة والتى باتت تطبق على الفتيات والسيدات وليس الشباب من الذكور فحسب.

نستعرض في التقرير التالى أبرز نجمات الرياضة المصرية اللاتى ورثن جينات التألق والمهارات من آبائهن في الملاعب.

فريدة العسقلاني

شدوى الحضرى، لاعبة فريق وادى دجلة ومنتخب مصر للسيدات، تتألق بشكل كبير في ملاعب كرة القدم النسائية في مصر، مكملة الملحمة التاريخية التي عزفها الأب عصام الحضرى، الحارس الأسطورى للكرة المصرية، وعلى الرغم من شدة ارتباطها بالوالد، إلا أن شدوى لم تفضل مركز حراسة المرمى وصارت أبرز مهاجمى اللعبة على مستوى الكرة النسائية، وأعربت شدوى في تصريح سابق لها عن عشقها للزمالك وأمنيتها في اللعب بصفوف الفريق الأبيض.

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نهلة رمضان، بطلة مصر في لعبة رفع الأثقال والتى شرفت مصر في الكثير من المحافل الدولية العالمية وفى أكثر من دورة أوليمبية سابقة، هي نجلة رمضان صبحى بطل مصر السابق في رفع الأثقال وأحد أبرز مدربى الإسكندرية في اللعبة في الوقت الحالى، حيث ورثت نهلة حب اللعبة من أبيها وصارت أحد أكبر نجوم رفع الأثقال في مصر على مدار السنوات الأخيرة.

جينات وراثية من الأب والأم، منحت فريدة العسقلانى، نجمة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، تألقاً غير عادى في صفوف الفريق الأحمر وتسببت في تغريدها في سماء اللعبة في مصر وإفريقيا، وتعتبر فريدة هي نجلة أحمد العسقلانى نجم فريق الزمالك في الكرة الطائرة وفاطمة حسين عمر، صاحبة الباع الطويل في اللعبة مع نادى هليوبوليس.

دينا مشرف

رحاب الغنام، هو اسم لامع في تاريخ كرة السلة النسائية في مصر، ولماذا لا يلمع وهى ابنة أحد نجوم اللعبة في مصر والنادى الأهلى الكابتن طه الغنام، وهى شقيقة أبرز من أنجبتهم اللعبة في مصر خلال السنوات الأخيرة، طارق الغنام، حيث حققت رحاب العديد من الإنجازات في لعبة السلة مع النادى الأحمر على مدار مسيرتها الحافلة، قبل أن تتولى في الوقت الحالى منصب عضوية اتحاد كرة السلة اللجنة النسائية بالاتحاد العربى للعبة.

نهلة رمضان

أما في لعبة تنس الطاولة، فعبرت دينا مشرف بطلة مصر في اللعبة عن موهبتها الفذة وإمكانياتها الفنية فائقة الجودة، مكملةً مسلسل «ابنة الوز عوام» في الرياضة المصرية، فوالدها هو علاء مشرف نجم تنس الطاولة المصرية السابق، ونائب رئيس الاتحاد الدولى الحالى، والوالدة هي شيرين الألفى نجمة الزمالك في اللعبة.

كما أبدعت يسرا أشرف حلمى، نجمة النادى الأهلى في لعبة تنس الطاولة أيضاً وحققت صولات وجولات كبيرة في اللعبة على مدار مشوارها وكانت سبباً رئيسياً في عدة تتويجات لفريق التتش في المواسم الأخيرة، بعدما تسلمت راية التألق من والدها أشرف حلمى، مدرب منتخب مصر لتنس الطاولة والوالدة نهال مشرف إحدى بطلات اللعبة في مصر.