شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يمنح برشلونة صدارة الدوري بعد الفوز على غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 نجح نادي برشلونة من تحقيق فوز غالي وثمين على نظيرة فريق غرناطة بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني تحت قيادة كيكي سيتيين في أولى مبارياته بعد إقالة إرنستو فالفيردي.

واحرز هدف فوز برشلونة الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي بعد تمريرة رائعة من فيدال وارتقى برشلونة للمركز الأول برصيد 43 نقطة بنفس رصيد ريال مدريد المتصدر ولكن بفارق الأهداف، بينما غرناطة في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

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