شكرا لقرائتكم من ملعب أنفيلد.. الجنايني يهنئ صلاح بالفوز على مانشستر يوناتيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد صلاح نجم مصر وليفربول، على فوز فريقه الليلة واحراز هدف رائع، وذلك خلال الجلسة التي جمعتهما بعد انتهاء المباراة.

كان الجنايني قد توجه إلى انجلترا أمس، حيث شاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0 واحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.

وقد اطمأن رئيس الاتحاد المصري خلال لقائه بنجم مصر على حالته الفنية والبدنية وأكد على حرص الاتحاد المصري بمسيرة نجمه الكبير في رحلته العالمية .

من ناحية اخرى كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقاً رسمياً مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.

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وقال مسئولو اتحاد الكرة إن اللجنة موجودة لأهداف معينة وهى تطوير كرة القدم المصرية، ونعمل بدون أهداف أو مجاملات لأندية أو أشخاص بعينها، ونعمل للصالح العام، وهو ما ظهر ويظهر منذ تواجدنا فى الجبلاية، وإنهاء العديد من الملفات المهمة فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها لائحة النظام الأساسى، إلى جانب تطوير دورى القسم الثانى، وتطبيق تقنية حكم الفيديو أو الـvar فى الدورى المصرى لتكون أول دولة أفريقية تطبق هذا الأمر.

وكانت أنباء ترددت عن مخاطبة أحد أعضاء اللجنة لمسئولى الفيفا من أجل إمكانية منحهم حق الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما نفاه مسئولو اللجنة الخماسية، وأكدوا تمسكهم بإنهاء عملهم وعدم الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية المرجح إجراؤها فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتاً لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيسا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020