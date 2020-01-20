شكرا لقرائتكم بالفيديو.. خناقة شوارع في دوري القسم الثالث بسبب الأخطاء التحكيمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدت الأخطاء التحكيمية في دوري القسم الثالث المصري إلى خناقة شوارع واقتحام للملعب، بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة التي جمعت فريقي مركز شباب ببا ومطرطارس بالقسم الثالث.

بدأت الأزمة حينما كان فريق ببا متقدمًا بهدف دون رد، حتى أضاف حكم اللقاء "بهاء عطا" ٤ دقائق وقت بدل من ضائع، وفى الدقيقة ٩٥ انفرد لهاجم ببا ويتم عرقلته لم يحتسب الحكم الخطأ ترتد الكره هدف لمطرطارس ويتعادل الفريق في الدقيقة ٩٥.

بعد الهدف نزلت جماهير مطرطارس لأرض الملعب، وقاموا بالاعتداء على لاعبي ببا وجهازه الفني وأعضاء مجلس الإدارة، على مرأى ومسمع من الحكام، وتوقفت المباراة أكثر من ٢٠ دقيقه وبدل من ان يلغى الحكم المباراة قرر استئنافها.

وفى خضم الأزمة توجه طه عطا وكيل مجلس اداره ببا لحكم اللقاء بهاء عطا، وقال له انت أزاي تلعب بعد اللي حصل من ضرب وخلافه، فرد الحكم: "انا هكتب كل حاجة في تقريري".

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بعد استئناف اللقاء، أضاف الحكم ٣ دقائق اخري، أحرز مطرطارس هدف أخر من لمسه يد وبعد احتساب الهدف انطلق مسرعا إلى غرفه الملابس دون أن ينهى المباراة وبعدها نزلت جماهير مطرطارس الملعب وأعتدوا على فريق ببا.

وشهدت المباراة خطأ فادح يخالف لوائح المسابقة، وهو غياب مراقبان من لجنتي المسابقات والحكام.

وقرر مجلس إدارة ببا تقديم شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ولجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، للنظر في الأخطاء التحكيمية الفجة التي شهدتها مباراة فريقهم أمام مطرطارس، وتصعيد الأمر إذا لزم لذلك للحفاظ على حقوق الفريق من الكوارث التي قد تنتج عن خطايا وأخطاء الحكام خاصة في ملاعب غير مؤمنة بالشكل الكامل مثل ملاعب الصعيد.