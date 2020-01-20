شكرا لقرائتكم برانكو إيفانكوفيتش مدرباً للمنتخب العماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم الأحد تعيين الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب خلفا للهولندي إيروين كومان الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي بعد الخروج من الدور الأول لكأس الخليج.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على "تويتر": مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول مع جهازه الفني المعاون، من دون تحديد مدة التعاقد وقيمته المالية.

ويعرف إيفانكوفيتش (65 عاما) الكرة الخليجية جيدا، إذ سبق له تدريب ناديي الاتفاق (2011-2012) والأهلي (لفترة وجيزة في 2019) السعوديين، والوحدة الإماراتي (2012-2013). كما أشرف على بيرسيبوليس الإيراني بين العامين 2015 و2019.

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وستكون هذه التجربة الثانية لإيفانكوفيتش على رأس منتخب، بعدما أشرف على المنتخب الإيراني في 2002، وقاده للتأهل الى مونديال 2006 في ألمانيا.

وستكون المهمة الرسمية الأولى لإيفانكوفيتش أمام أفغانستان التي تستضيف "الأحمر" في 31 مارس ضمن المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقدمت عمان تحت قيادة كومان تصفيات جيدة، إذ تحتل المركز الثاني في مجموعتها برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن قطر المتصدرة بعد خمس جولات، لكن الخروج المبكر للمنتخب من "خليجي 24"، وحيث كانت عمان تدافع عن لقبها، عجّل في إقالته.