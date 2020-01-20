كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي خلال مباراة الأهلي والمقاولون

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل المشادة التي نشبت بين لاعبيّ الأهلي أحمد فتحي ومحمود عبدالمنعم كهربا، وذلك خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب والتي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وكتب حتحوت تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قال فيها: "أحمد فتحي عاتب كهربا، فكهربا رد بعصبية، فتدخل وليد سليمان لإبعادهما عن بعضهما فى الدقيقة ٨٥."

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لمحمود كهربا مع أحمد فتحي أثناء المشادة.

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وأضاف حتحوت أن المشادات دائماً ما تحدث في الملعب، مشيراً إلى أن كهربا احتوى الموقف بسرعة وسارع بتقبيل رأس فتحي بعد توجيهات من وليد سليمان.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.