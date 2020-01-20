بعد الفوز على المقاولون.. فايلر يعلنها ويكتب نهاية رحلة صالح جمعة مع الأهلي

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، عن رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق.

ومنذ توليه مسئولية تدريب النادي الأهلي، استبعد فايلر صالح جمعة من حساباته حيث لم يشارك اللاعب تحت قيادة السويسري.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، قال فايلر إن صالح جمعة لن يتواجد في صفوف القلعة الحمراء مجدداً خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخراً لعدد من وسائل الإعلام بشأن "تعرضه لمعاملة سيئة".

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وأوضح السويسري: "لا أتابع وسائل الإعلام المصرية، ولكنني عرفت ما قاله صالح جمعة، وبناءً على تصريحاته تم خصم مبلغ مالي منه".

وأضاف فايلر: "أتمنى له النجاح مع أي فريق آخر وأن ينجح هناك، لكنه لن يتواجد معنا خلال الفترة المقبلة".

وكان صالح جمعة قد اتهم فايلر بأنه "يعامله بشكل سيئ وغير مبرر"، مضيفاً أن السويسري يستبعده دائماً من القائمة والتقسيمة في التدريبات دون أسباب محددة، بالإضافة إلى تصعيده لاعبين ناشئين للعب التقسيمة في التدريبات على حسابه.

وكان الأهلي قد حقق فوزه الثاني عشر على التوالي، مساء اليوم الأحد، بعدما تغلب على فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري المصري الممتاز.