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شكرا لقرائتكم خبر عن لوك شاو: لم نستغل الفرص المناسبة امام ليفربول والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
اكد لاعب نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لوك شاو أن فريق الشياطين الحمر لم يستحق الهزيمة بهدفين نظيفين امام نظيره ليفربول في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
ونشرت شبكة سكاي سبورتس تصريحات لوك شاو التي على الشكل التالي: "المباراة كانت جيدة عندما كانت النتيجة 1 - 0، كان لدينا فرصة للتعادل عن طريق مارسيال".
وأضاف: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، لم يكن لدينا الكثير من الفرص، ولكن كان علينا أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا، نحن نعرف مدى جودة الخصم".
واختتم: "كان هناك فترات كان يتعين علينا الدفاع فيها جيدًا، سيطرنا على الخصم في آخر 30 دقيقة، ولكن لم نستغل الفرص".
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