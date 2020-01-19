لوك شاو: لم نستغل الفرص المناسبة امام ليفربول 

الأحد 19 يناير 2020

اكد لاعب نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​لوك شاو​ أن فريق الشياطين الحمر لم يستحق الهزيمة بهدفين نظيفين امام نظيره ​ليفربول​ في إطار مباريات الجولة الـ 23 من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

Advertisements

ونشرت شبكة سكاي سبورتس تصريحات لوك شاو التي على الشكل التالي: "المباراة كانت جيدة عندما كانت النتيجة 1 - 0، كان لدينا فرصة للتعادل عن طريق مارسيال".

وأضاف: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم، لم يكن لدينا الكثير من الفرص، ولكن كان علينا أن نستغل الفرص التي أتيحت لنا، نحن نعرف مدى جودة الخصم".

واختتم: "كان هناك فترات كان يتعين علينا الدفاع فيها جيدًا، سيطرنا على الخصم في آخر 30 دقيقة، ولكن لم نستغل الفرص".​​​​​​