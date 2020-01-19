شكرا لقرائتكم خبر عن البوندسليغا: باير ليفركوزن يحسن موقعه بفوز كبير على متذيل الترتيب والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 حسّن نادي ​باير ليفركوزن​ من موقعه في ترتيب البوندسليغا الالمانية بعدما حقق فوزا مريحا وبنتيجة 4 - 1 على حساب نادي ​بادربورن​ متذيل الترتيب في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة 18 من البطولة.

ليفركوزن بهذا الفوز اصبح سادسا برصيد 31 نقطة بينما بقي بادربورن في المركز الاخير برصيد 12 نقطة من 18 لقاء. سجل اهداف الفريق الفائز كيفين فولاند د 11 و 14 وباومجارتلينغر د 36 وكاي هافيترز د 75 بينما سجل هدف بادربورن الوحيد اللاعب ديفيد سريني د 51.

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