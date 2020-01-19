شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: صالح جمعة لن يكون له دور معي.. أتمنى نجاحه في أي ناد آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي خروج صالح جمعة، لاعب الفريق الأول من حساباته تمامًا، متمنيًا له النجاح في أي ناد آخر.

وأشار فايلر، في مؤتمر صحفي، عقب فوز المارد الأحمر على المقاولين في الدوري العام، إلى أن صالح جمعة يفتقد التركيز، إلا أنه يمتلك فنيات جيدة، ولكنه لن يكون في حساباته في الفترة المقبلة.

وتابع: «انا قالولي على تصريحات صالح جمعة.. اللاعب بيكون عنده شقين الفني والجزء اللي خارج الملعب هو عنده الشق الفني لكن غايب عنه الجزء اللي خارج الملعب.. وأعتقد إن النادي غرمه أكثر من مرة.. صالح لن يكون له دور معنا.. بتمناله التوفيق في أي فريق تاني يروحه وهبقى مبسوط بنجاحه».