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أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هدف فوز ليفربول في مانشستر يونايتد 

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هدف فوز في مانشستر يونايتد  والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكد نجم فريق ليفربول محمد صلاح، أنه ليس مهتمًا بتسجيل الأهداف قدر اهتمامه بتحقيق الفوز، وذلك عقب انتصارهم مساء اليوم على مانشستر يونايتد في بطولة .

وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والعشرين.

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وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني لكتيبة يورجن كلوب في الدقيقة 93، وهو هدفه الأول الذي يسجله أمام مانشستر يونايتد طوال مسيرته.

وقال صلاح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «لقد تواردت في ذهني فكرة أنني لن أسجل هدفًا اليوم، ولكنني استعددت ذهنيًا، وأعددت نفسي، وحافظت على هدوئي، حتى لو لم أسجل هدفًا اليوم، فهذا لا يهم، طالما استمر الفريق في تحقيق الفوز، فأنا بخير».

وواصل: «نحن فقط بحاجة إلى التركيز على كل مباراة، لا يجب أن نفكر الآن بأننا فزنا بالدوري، لا، علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها الفوز بالدوري الإنجليزي».

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