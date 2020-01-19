شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتخطى المقاولون بثنائية لسليمان والشحات ويحافظ على صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد على استاد السلام، في الجولة الـ14.

تقدم الأهلي بهدف حسين الشحات في الدقيقة 20 من زمن المباراة، قبل أن يضيف وليد سليمان الذي لعب بديلًا الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين بعد طرد مدافع الفريق رامي ربيعة في الدقيقة 74.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 12 مباراة، ليواصل الفريق تربعه وسيطرته على قمة الدوري منفردًا، بينما يتجمد رصيد المقاولون صاحب المركز الثاني عند 29 نقطة.

الشوط الأول

دفع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، وعمرو السولية، ومحمود متولي، ومحمد مجدي «أفشة»، وحسين الشحات، وأحمد الشيخ، وجونيور أجايي.

شهدت الدقائق الأولى من عمر المباراة ظهور حارسي الفريقين، وكانت البداية بعرضية أيمن أشرف من الجبهة اليسرى، أبعدها محمود أبوالسعود، حارس المقاولون العرب، وخرج محمد الشناوي من مرماه لإبعاد كرة طولية قبل وصولها إلى سيف الدين الجزيري، وفي الدقيقة السادسة أرسل الشحات عرضية تصدى لها أبوالسعود قبل أن تصل إلى أحمد الشيخ.

تمر ربع الساعة من أحداث المباراة، والصراع منحصر بشكل أكبر في وسط الملعب، ويحاول كل فريق السيطرة على مجريات المباراة.

يضغط الأهلي بقوة في منتصف ملعب المقاولون مع مرور الوقت، ويرسل الشيخ عرضية يبعدها دفاع المقاولون، وتعود الكرة من جديد إلى السولية، الذي يطلق تصويبة من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها أبوالسعود.

وينجح الأهلي في التقدم بعد 20 دقيقة بهدف حسين الشحات، بعد هجمة بدأت من عرضية الشيخ في الجبهة اليسرى، تصل إلى السولية الذي مرر للشحات المنطلق داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى، ويطلق تصويبة مباشرة تسكن شباك المقاولون.

يسقط ياسر إبراهيم فى الدقيقة 23 بعد تدخل عنيف من شكري نجيب لاعب المقاولون، وتدخل الجهاز الطبي ويعود اللاعب للمشاركة.

في الدقيقة 29 ينجح الشناوي في إنقاذ فرصة خطيرة للمقاولون العرب، بعد عرضية معروف يوسف من ضربة حرة، واستطاع حارس الأهلي إبعاد الكرة.

نصف الساعة تمر مع تفوق للأهلي في الأداء والنتيجة، بينما لم يشكل المقاولون خطورة حقيقية باستثناء فرصة أو اثنتين على الأكثر.

ربع الساعة الأخير شهد تصدي الشناوي لتصويبة شكري نجيب في الدقيقة 37، وكاد أجايي أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى المقاولون ينجح في التصدي لها ببراعة ويحولها إلى ضربة ركنية، يتصدى لها حسين الشحات ويرسل كرة عرضة يتصدى لها دفاع المقاولون.

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وتمر الدقائق الأخيرة دون أي تغير في النتيجة، ليطلق أحمد الغندور، حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

الشوط الثاني

مع انطلاقة الشوط الثاني تصل الكرة إلى محمد سالم، لاعب المقاولون، ويضغط أيمن أشرف ويخرج الشناوي من مرماه ويبعد الكرة إلى ضربة ركنية، ويفسد هجمة خطيرة للمقاولون.

يعود الأهلي إلى الاستحواذ على الكرة، ويمرر «أفشة» إلى السولية الذي أطلق تصويبة قوية تصطدم بالدفاع وتصل إلى أيمن أشرف، الذي حاول المرور داخل منطقة الجزاء ويسقط على الأرض، ولكن الحكم لم يحتسب خطأ.

تضيع فرصة تعزيز تقدم الأهلي من جونيور أجايي في الدقيقة 58، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن أبوالسعود يتدخل ويبعد الكرة، ويرسل فتحي عرضية من الجبهة اليمنى دون أن يستغلها أحد.

يجري رينيه فايلر التغيير الأول بنزول وليد سليمان بدلًا من مجدي «أفشة» في الدقيقة 59.

يحصل فريق المقاولون على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، ويطلق محمد سمير تصويبة مباشرة في الدقيقة 62 تصدى لها الشناوي بثبات.

يتناقل لاعبو الأهلي الكرة على حدود منطقة جزاء المقاولون، وتصل إلى محمود متولي، الذي أطلق تصويبة قوية تمر إلى جوار القائم الأيسر للمقاولون.

يحتسب الغندور خطأ على الأهلي في الدقيقة 68، ويطلق الجزيري تصويبة مباشرة تمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر دون خطورة.

يتدخل فايلر من جديد ويدفع بمحمود كهربا بدلًا من حسين الشحات في الدقيقة 69.

يشهر أحمد الغندور البطاقة الحمراء لمدافع الفريق رامي ربيعة، بعد حصوله على الإنذار الثاني بداعي الاعتراض على خطأ احتسب ضده، ويلعب الأهلي ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين.

يدفع فايلر بالتغيير الثالث والأخير في الدقيقة 81 بنزول أليو ديانج بدلًا من أحمد الشيخ.

وفي الدقيقة 81 ينجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الثاني للفريق، بعد استغلال عرضية السولية في الجبهة اليسرى، وقابلها الحاوي برأسية تمر أعلى أبوالسعود وتسكن شباك المقاولون.

في الدقيقة 85 ينجح محمد الشناوي في التصدي لرأسية محمد عصام، ويحافظ على نظافة شباكه في المباراة.

ويحتسب أحمد الغندور خمس دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، تمر دون أي تعديل في النتيجة، ويطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.