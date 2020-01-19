شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» فى حوار ساخن لـ «المصري اليوم»: الزمالك أهدى الأهلى الدورى هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد «العالمى» أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، أنه لن يستقيل من تدريب فريقه نهائيًّا رغم عدم رضاه عن مركز فريقه بجدول الدورى، وقال ميدو، فى حواره لـ«المصرى اليوم»: لست مجنونًا حتى أستقيل من المقاصة، ولن أهرب من مسؤوليتى تجاه الفريق، لافتًا إلى أن فريقه يقدم أفضل أداء فى الدورى بعد الأهلى، وشدد على أن مستوى الدورى ضعيف هذا الموسم ولا يقارن بمستوى البطولة فى مواسم سابقة بسبب غياب الجماهير. وأوضح ميدو أن مهمة حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، صعبة بسبب تراجع مستوى البطولة هذا الموسم. ولفت «العالمى» إلى أن تذبذب أداء الزمالك كان السبب فى منح الأهلى فرصة الحفاظ على لقب الدورى هذا الموسم.

وأعلن «ميدو» تأييده سياسة مرتضى منصور فى إدارة ناديه، مؤكدا أن رئيس القلعة البيضاء يجب أن يكون «ديكتاتورًا» فى اتخاذ القرارات؛ حتى يسيطر على الجمعية العمومية، كما تطرق الحوار إلى محمود الخطيب ومحمد صلاح وحازم إمام وعمرو الجناينى باإضافة إلى أوجاع الكرة المصرية .. وإلى نص الحوار:

لست «مجنونًا» ولا جباناً حتى أرحل عن المقاصة.. وساهمنا فى إنعاش خزينة النادى بـ39 مليون جنيه

■ بداية.. ما سبب تراجع أداء المقاصة خلال الموسم الجارى؟

- لا أرغب فى أن أشرح مبررات للرأى العام، خصوصا أننى مقتنع بأن الفريق يقدم عروضا مميزة ويمتلك لاعبين بارزين، فضلا عن الدعم الذى نلقاه من مجلس الإدارة، خصوصا اللواء محمد عبدالسلام، رئيس النادى، لكننا نواجه ظروفا صعبة للغاية أهمها تسرع اللاعبين فى استغلال الفرص التى سنحت لهم فى المباريات، وأؤكد لك أن فريقنا هو الأفضل والأكثر وصولًا إلى مرمى المنافسين بعد الأهلى.

■ لماذا لا يترجم ذلك إلى حصد نقاط وتسبب فى تراجع مركز الفريق إلى الحادى عشر؟

- لا شك أننى غير راض عن مركز الفريق بجدول الدورى لكنه لا يعكس أداءنا فى مباريات أهدرنا خلالها نقاطًا كانت كفيلة بوضعنا فى مكان آخر بجدول المسابقة.. لكننى عندما أتولى قيادة أى فريق يكون هناك استراتيجية مختلفة نهدف بها للارتقاء إلى منظومة النادى بأكمله وليس فريق كرة القدم فقط.

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■ كيف؟

- دعنى أؤكد لك أننا قمنا ببيع لاعبين فى بداية الموسم بمبلغ قدره 43 مليون جنيه، وقمنا بشراء آخرين بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، أى أن خزينة النادى استفادت بما يقدر بـ39 مليون جنيه، وهو جزء تسويقى لا تهتم به أندية كثيرة لكننا نضعه فى سياستنا أثناء تولى أى فريق، والشق الآخر هو تقديم عروض قوية ونتائج مميزة خلال البطولة.

■ لكن النتائج لم تتحقق!!

- أتعهد بأن يكون فريق مصر المقاصة فى مركز متقدم بنهاية الموسم الجارى، ولا تنس أن فريق المصرى الذى أنهى الموسم الماضى فى المركز السادس كانت نتائجه متراجعة فى البداية، ولا يزال أمامنا هذا الموسم 61 نقطة فى 21 مباراة كفيلة بتغيير مسار الفريق فى المرحلة المقبلة، خصوصا أن اللاعبين يقاتلون من أجلى ومن أجل الفريق.

■ ما سبب استبعاد محمد إبراهيم وأحمد عادل عبدالمنعم؟

- استبعاد محمد إبراهيم فى الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ عليه وحمايته بعد تراجع النتائج، إلى جانب أنه لاعب كبير ويجب أن يتم الدفع به فى مباريات معينة وفقا لاحتياجات الجهاز الفنى، لكننى أشكره على التزامه فى التدريبات والتعامل مع الأمر بشكل محترف، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد عادل عبدالمنعم الذى دفعت به فى بداية الموسم ثم فضلت الاعتماد على محمود حمدى، حارس المرمى، ثم أصيب عبدالمنعم لفترة استغرقت 7 جولات ومن ثم فلا يمكن أن اقوم بالاستغناء عن محمود حمدى الذى أجاد فى الفترة الأخيرة.

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■ ألم تفكر فى الاستقالة؟

- لست مجنونًا ولا أتصف بـ«الجبن» حتى أتقدم بالاستقالة.. ولا يمكن أن اهرب من مسؤوليتى التى بدأتها، وأؤكد لك مرة أخرى أن المقاصة سيحقق مركزا متقدما هذا الموسم.

■ البعض داخل المقاصة يرغب فى الإطاحة بك.. وينتقد سياستك مع اللاعبين!!

- من الطبيعى أن تكون هناك انتقادات لأى مدرب، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتذبذب النتائج.. لكننى أصبحت فى الفترة الأخيرة أكثر نضجا وهدوءا من الفترات السابقة وأتقبل النقد من أى شخص، ولا أهتز بأى آراء خصوصا إذا كنت أفعل كل ما فى وسعى داخل الفريق ومع اللاعبين.

■ البعض يردد أنك سترحل عن الفريق فى حالة الخسارة من «بيراميدز»!!

- لا أعتقد ذلك.. وقلت لك إننى لست «مجنونا» حتى أرحل عن فريق قمت بتدريبه وصناعته فى الفترة السابقة، فضلا عن أننى لدىّ ثقة كبيرة فى اللاعبين فى تقديم عروض قوية خلال المرحلة المقبلة.

■ كيف تكون مسؤولا عن فريق يحدث به خطأ إدارى يتسبب فى عدم قيد أيمن حفنى؟

- بلا شك فقد حدث خطأ إدارى دفعنا ثمنه بغياب أيمن حفنى عن الفريق ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لذلك.. لكننى واجهت فقدان لاعبين آخرين لم يبدأوا معى من بداية الموسم وكانوا أكثر تأثيرا مع الفريق على رأسهم بيع جون أنطوى هداف المقاصة بجانب إصابة «تونى» بالرباط الصليبى.

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■ هل ترى أن مستوى الدورى اختلف هذا الموسم؟

- مستوى الدورى ضعيف.. ولا توجد منافسة حقيقية بين الفرق، وهو أمر خطير جدا قد يؤثر سلبًا على أداء المنتخب الوطنى.. فإذا عدت إلى مواسم فى سنوات سابقة ستجد أن كل فريق كان يمتلك 4 أو5 لاعبين نجوم ومرشحين للانضمام للمنتخب الوطنى، لكننا فى الوقت الراهن نجد أن الأندية تعانى بشكل كبير من مستوى اللاعبين.

■ لماذا؟

- الدورى يعانى من غياب الجماهير التى تمثل الروح لأى بطولة جماعية وليس كرة القدم.. فكيف تصنع لاعبًا ذا شخصية يساعد الجهاز الفنى على تقديم عروض قوية دون أن يكون هناك حافز يدفعه داخل المدرجات، وهو ما دفع المدربين لتغيير سياستهم فى الموسم الجارى.

■ كيف؟

- أصبح 80% من المدربين ليس هدفهم سوى الاعتماد على الطرق الدفاعية والخروج بأقل الخسائر فى المباريات، ولا يعتمدون على الطريقة الهجومية، مما أفقد البطولة هويتها وسخونتها التى اعتدنا عليها فى الفترة السابقة.

■ لماذا حسم الأهلى بطولة الدورى هذا الموسم؟

- أعتقد أن فقدان الزمالك لنقاط كثيرة فى بداية المسابقة، منح لاعبى الأهلى الثقة فى حسم مباريات عديدة، تسببت فى اتساع الفارق بينهما، فضلًا عن تراجع أداء بيراميدز خلال الموسم الجارى وابتعاده عن المنافسة.

■ برأيك أن الزمالك هو الذى منح الدورى للأهلى؟

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- بالتأكيد.. فالنقاط التى فقدها لاعبوه فى البطولة كانت سببًا فى حسم البطولة بشكل كبير للأهلى، وهو ما حدث فى فترة سابقة مع الزمالك عندما حسم اللقب، كان أيضًا بسبب فقدان الأهلى عديدًا من النقاط أدى لاتساع الفارق بينهما.

■ من المسؤول عن تراجع أداء الزمالك.. الجهاز الفنى السابق واللاعبون، أم مجلس الإدارة؟

- أعتقد أن فوز الزمالك بكأس مصر فى عهد الصربى ميتشو كان خادعًا وتسبب فى زيادة الثقة لدى اللاعبين، ولم يسيطر المدير الفنى السابق على الفريق نهائيًا، فضلًا عن العروض المغرية التى تلقاها اللاعبون فى بداية الموسم، مما أفقدهم تركيزهم نتيجة المبالغ المالية التى عُرضت عليهم، وفى الوقت نفسه لم يدرك أحد أن هذه العروض ستسبب أزمة للاعبين مع مجلس الإدارة فى ظل أزمة المستحقات التى نشبت مؤخرًا قبل أن تنتهى مع مسؤولى النادى.

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■ هل الزمالك يحتاج لعبدالله السعيد وعمر جابر؟

- بالتأكيد، فهما لاعبان مميزان ويمتلكان مقومات مختلفة، ستضع الزمالك فى مكانة أفضل من الناحية الفنية، وستؤثر بشكل إيجابى على أدائه فى مواجهة الأندية الأخرى.

■ البعض يردد أن الفريق يحتاج إلى «كاسونجو» فى الموسم الجارى!!

- رحيل «كاسونجو» من أهم أسباب ضياع الدورى من الزمالك فى الموسم الماضى، ولابد من قيده خلال يناير الجارى، حتى لو كان يهدر فرصًا بالجملة، لكنه سجل أكثر من 30 هدفًا فى موسمين مختلفين، وهو ما يؤكد أنه يمتلك مقومات هجومية مميزة، وسيكون إضافة للأبيض بجوار مصطفى محمد.

■ هل ترى أن «شيكابالا» سيعلن اعتزاله بنهاية الموسم؟

- لا أعتقد، فشيكابالا يمتلك إمكانيات وموهبة لا يمتلكها لاعب آخر ولا يزال قادرًا على العطاء، ويكفى أنه سجل هدفًا فى مرمى الجونة بعد غيابه عن المشاركة فى المباريات، فضلًا عن أن وجوده مع اللاعبين يكون حافزًا دائمًا لهم.

■ ألست معى أن «كارتيرون» لم يقدم ما كان متوقعًا له مع الزمالك؟

- «كارتيرون» يمتلك إمكانيات تدريبية مميزة، فضلًا عن أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع اللاعبين وخبرته كبيرة فى بطولة إفريقيا، ومن ثم فيجب أن تتم الاستفادة منه والإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

■ لكن «فايلر» قدم مستوى مميزًا مع الأهلى منذ توليه المسؤولية!!

- «فايلر» مدرب منظم ويمتلك شخصية قوية، فضلًا عن أنه تسلّم فريقًا مستقرًا من الناحية الفنية، ساعده على الظهور بالمستوى المميز محليًا.

■ لماذا يختلف أداء الأهلى محليًا عن مشاركته فى بطولة دورى الأبطال؟

- أداء الأهلى فى الدورى خادع لأى مدرب، لأنه يصطدم بفرق تعتمد على الطريقة الدفاعية، بعكس مواجهاته أمام أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم التى تعتمد على طرق هجومية مختلفة.. ومن ثم يكون الأمر أكثر صعوبة على الأهلى فى إفريقيا.

■ أيهما أقرب للتأهل إلى ربع نهائى دورى الأبطال.. الأهلى أم الزمالك؟

- فرصة الزمالك أكبر بنسبة 75% من الأهلى فى التأهل لربع نهائى دورى الأبطال.

■ برأيك.. هل يمكن أن يؤثر تراجع الأهلى إفريقيًا على أداء المنتخب الوطنى؟

- دعنى أؤكد أن مهمة حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، صعبة للغاية.. ليس فقط بسبب تراجع الأهلى إفريقيا، لكن كما قلت لك إن هناك معاناة لأى مدرب يتولى مهمة المنتخب فى ظل ضعف الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، ويجب ألا يعتمد «البدرى» على بعض اللاعبين الذين حصلوا على فرص عديدة فى المنتخب الوطنى دون جدوى.

■ بماذا تنصح محمد صلاح.. الاستمرار مع ليفربول أم الرحيل عنه؟

- «مو» أصبح أسطورة داخل ليفربول الإنجليزى، ومن ثم فإن رحيله عن الفريق سيكون صعبًا نتيجة ارتباط جماهير النادى به، فضلًا عن أن الفريق الإنجليزى أصبح من أهم الأندية العالمية فى الوقت الراهن، وبالتالى لا يمكن أن يرحل عنه إلا إذا كان العرض من برشلونة أو ريـال مدريد.

■ ما رأيك فى أداء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى؟

- عمرو الجناينى أخلف كل التوقعات التى كانت تردد أنه لن ينجح فى إدارة الجبلاية، واستطاع بذكاء شديد أن يدير المنظومة ومعه أعضاء اللجنة بطريقة احترافية، أزال خلالها مشاكل عديدة كانت تعانى منها الكرة المصرية.

■ هل ترى أنه سيترشح لرئاسة الزمالك فى الانتخابات المقبلة؟

- لن يترشح.

■ لماذا؟

- دعنى أؤكد لك أن الخريطة الانتخابية داخل نادى الزمالك تغيرت كثيرًا عن الفترة السابقة، ومن يرغب فى خوض الانتخابات يجب أن يكون على دراية كافية بها.

■ هل نفس الأمر ينطبق على حازم إمام، رغم شعبيته الكبيرة؟

- حازم إمام لن يترشح هو الآخر فى الانتخابات المقبلة على منصب رئيس النادى وشعبيته الكبيرة ليست مقياسا لنجاحه فى الانتخابات، بدليل أن والده حمادة إمام سقط عندما ترشح أمام كمال درويش فى فترة سابقة.

■ ما رأيك فى إدارة مرتضى منصور لنادى الزمالك؟

- سأحدثك بصراحة.. مرتضى منصور أدرك الجمعية العمومية وطبيعة النادى جيدًا، وتعامل معها بشكل ذكى، من بينها فرديته فى اتخاذ بعض القرارات، إلى جانب نجاحه اجتماعيًا داخل النادى، لكن هناك بعض الأمور داخل كرة القدم التى يجب أن تتم اعادة النظر بها، على رأسها تعيين مدير رياضى لكرة القدم، يكون بجوار أمير مرتضى، المشرف العام، ليكون مسؤولًا عن تطوير المنظومة داخل النادى.

■ هل محمود الخطيب نجح فى إدارة الأهلى؟

- محمود الخطيب تعامل مع كل الملفات التى تولاها بذكاء كبير وساعدته شعبيته الكبيرة فى تحمّل الجماهير والأعضاء بعض القرارات والصبر عليها.. لكن يبقى فوز الأهلى ببطولة دورى الأبطال هدفًا مهمًا ومختلفًا لجماهير ناديه.